Al via il 4 novembre ad Ascoli le riprese di Umami – Il Quinto Sapore, diretto da Angelo Frezza (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel cast, Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker, Antonella Laganà e Antonella Ponziani Al via, il 4 novembre ad Ascoli, per poi spostarsi in Calabria, le riprese di Umami – Il Quinto Sapore, diretto da Angelo Frezza,Al via ad Ascoli, da mercoledì 4 novembre, le riprese di Umami – Il Quinto Sapore, commedia per la regia di Angelo Frezza (Sweet Sweet Marja), interpretata da Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker e Antonella ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel cast, Karin Proia,Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker, Antonella Laganà e Antonella Ponziani Al via, il 4ad, per poi spostarsi in Calabria, ledi– Ilda,Al via ad, da mercoledì 4, ledi– Il, commedia per la regia di(Sweet Sweet Marja), interpretata da Karin Proia,Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker e Antonella ...

Corriere : Bonus bici, «click day» al via domani alle 9. La procedura per ottenere l’incentivo da 500 euro - chiaraped : RT @miskatos: Claudio Borghi Aquilini VS Giuseppe Conte Informativa DPCM 02 Novembre 2020 - LumeAlberto : Claudio Borghi Aquilini VS Giuseppe Conte Informativa DPCM 02 Novembre 2020 - bb_1774 : RT @rubino7004: Claudio Borghi Aquilini VS Giuseppe Conte Informativa DPCM 02 Novembre 2020 - ComuneSeveso : L’Ufficio #Postale di #Seveso Centro, sito in Via San Fermo della Battaglia 2, a partire dalla giornata di Lunedì 2… -