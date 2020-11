Al Liceo Nomentano nuova organizzazione per le lezioni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – Mentre il governo sta lavorando al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, le scuole aspettano di sapere. I docenti aspettano di capire se da domani, ancora una volta, cambiera’ l’orario, se da domani troveranno i loro alunni in aula o li vedranno attraverso lo schermo. Intanto, la scuola va avanti. Per le superiori la didattica a distanza occupa il 75% del tempo. Cosi’ gli studenti vanno a scuola a turno, mentre i docenti continuano ad andare tutti i giorni per fare lezione. Talvolta in classi vuote. “I ragazzi sono smarriti, spaventati. Ma allo stesso tempo vedo che c’e’ grande responsabilita’ da parte loro, sono tutti consapevoli che la situazione e’ grave- racconta alla Dire Valentina Marruzzo, docente del’ di Roma- ci aspettavamo di ricadere in questa ...