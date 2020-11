Al lavoro con… Anna Maria Montaldo, direttrice del Polo Museale di Milano (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 2017 Anna Maria Montaldo è direttrice dell’Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano, comprendente il Museo del Novecento, la GAM (Galleria d’Arte Moderna) e il MUDEC (Museo delle Culture). Classe 1954, laureata in Lettere Moderne, Montaldo ha diretto i Musei Civici di Cagliari. Ha curato numerose pubblicazioni. La più recente è Carla Accardi. Contesti (Electa, 2020). Anna Maria Montaldo ore 7 «Mi coccolo con un cappuccino: ho la macchinetta per farlo come al bar. Poi uno squillo ai miei due figli, che abitano lontano». ore 9 «Dirigere un museo è complesso, nello stesso giorno si può passare dalla progettazione di una ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 2017èdell’AreaArte Moderna e Contemporanea del Comune di, comprendente il Museo del Novecento, la GAM (Galleria d’Arte Moderna) e il MUDEC (Museo delle Culture). Classe 1954, laureata in Lettere Moderne,ha diretto i Musei Civici di Cagliari. Ha curato numerose pubblicazioni. La più recente è Carla Accardi. Contesti (Electa, 2020).ore 7 «Mi coccolo con un cappuccino: ho la macchinetta per farlo come al bar. Poi uno squillo ai miei due figli, che abitano lontano». ore 9 «Dirigere un museo è complesso, nello stesso giorno si può passare dalla progettazione di una ...

