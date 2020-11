Adele rifiuta una cifra da capogiro per promuovere diete dimagranti: ecco quanto le avrebbero offerto (Di lunedì 2 novembre 2020) Ha fatto molto chiacchierare la perdita di peso di Adele che, negli ultimi mesi, ha segnato – 42kg. Una vera e propria metamorfosi quella occorsa alla cantante britannica, che ha spaccato il web in due: chi l’ha elogiata per il grande impegno e chi, invece, ha dichiarato di preferirla con delle forme più abbondanti. La grande perdita di peso di Adele ha spinto numerose aziende a chiederle di sponsorizzare la propria dieta attraverso pacchetti alimentari, pasti sostitutivi, libri di cucina, diete vegetariane ed esercizi. Come rivela il The Sun, alcune aziende sono persino arrivate ad offrire alla cantante britannica cifre fino a 52 milioni di dollari, ma lei avrebbe deciso di declinare qualunque offerta. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di lunedì 2 novembre 2020) Ha fatto molto chiacchierare la perdita di peso diche, negli ultimi mesi, ha segnato – 42kg. Una vera e propria metamorfosi quella occorsa alla cantante britannica, che ha spaccato il web in due: chi l’ha elogiata per il grande impegno e chi, invece, ha dichiarato di preferirla con delle forme più abbondanti. La grande perdita di peso diha spinto numerose aziende a chiederle di sponsorizzare la propria dieta attraverso pacchetti alimentari, pasti sostitutivi, libri di cucina,vegetariane ed esercizi. Come rivela il The Sun, alcune aziende sono persino arrivate ad offrire alla cantante britannica cifre fino a 52 milioni di dollari, ma lei avrebbe deciso di declinare qualunque offerta. L'articolo proviene da Trash Italiano.

