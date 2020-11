Addio al maresciallo Rocca: è morto Gigi Proietti, il grande mattatore dello spettacolo italiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dello spettacolo e della cultura in lutto. Gigi Proietti non ce l’ha fatta. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, è morto in una clinica romana alle 5.30. Era ricoverato da giorni per problemi cardiaci. Avrebbe compiuto oggi 80 anni. Nella tarda serata di ieri era stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all’attore la moglie e le due figlie, che intorno alla mezzanotte avevano lasciato la clinica. Gigi Proietti, uno dei più grandi mattatore, trasformista, affabulatore. Tutto questo e molto di più era Gigi Proietti. Nella sua sterminata carriera è stato attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore. Infine, direttore artistico con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondoe della cultura in lutto.non ce l’ha fatta. Dopo il peggioramento delle sue condizioni, èin una clinica romana alle 5.30. Era ricoverato da giorni per problemi cardiaci. Avrebbe compiuto oggi 80 anni. Nella tarda serata di ieri era stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all’attore la moglie e le due figlie, che intorno alla mezzanotte avevano lasciato la clinica., uno dei più grandi, trasformista, affabulatore. Tutto questo e molto di più era. Nella sua sterminata carriera è stato attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore. Infine, direttore artistico con ...

PakiRispoli : RT @morelli_ste: Ho trascorso l’estate riammirando in tv tutta la tua grandezza artistica. Dicevo sempre: non nascerà mai un altro come te.… - solo_palermo : Il buongiorno che nn avrei voluto avere -ma è la vita -è una ruota Addio Maresciallo Rocca rip mi dispiace tanto ta… - lamenteastratta : Addio Maresciallo Rocca?? #gigiproietti - cookie40916 : Questo #2020 si sta confermando l'anno da schifo che è.... addio maresciallo Rocca?? - gambero92 : Addio maresciallo, grande mattatore del teatro, tanti grandi successi per un artista che guardava sempre la realtà… -

Addio a Gigi PROIETTI. Proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni ... prima fra tutte la serie RAI Il maresciallo Rocca iniziata nel 1996 e divenuta una delle serialità di maggior audience della ...

«Riportare in scena “A me gli occhi please”?. Piuttosto, dovrei interpretare “A me gli occhiali please”», scherzava Gigi Proietti sulla sua età avanzata, nonostante la tempra fisica e la forza scenica ...

