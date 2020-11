ActiveItaly: nel turismo vanno sostenute realtà così, non finanziati nuovi scempi ambientali (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sono un virus antisociale/ non m’importa mai di niente/ sulle scatole mi sta tutta la gente…”: la seconda tragica ondata del Covid, come il vecchio adagio di Francesco Guccini sul tipo antisociale, travolge ogni forma di socialità e rischia di dare un nuovo colpo mortale anche al settore del turismo. Manca poco che saremo crollati anche noi italiani ai livelli della Spagna, dove si registra un secco -78% soltanto nel comparto alberghiero. E dire che qualche settimana fa, addirittura, l’Italia si era presa i complimenti dei tedeschi in sede europea per i dati positivi di ripresa, per quanto leggera, del comparto turistico durante l’estate. Rischia di sembrare ridicola la cieca ostinazione di alcuni operatori, per esempio i responsabili degli impianti di sci che stanno spingendo le regioni alpine a farsi approvare al volo dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sono un virus antisociale/ non m’importa mai di niente/ sulle scatole mi sta tutta la gente…”: la seconda tragica ondata del Covid, come il vecchio adagio di Francesco Guccini sul tipo antisociale, travolge ogni forma di socialità e rischia di dare un nuovo colpo mortale anche al settore del. Manca poco che saremo crollati anche noi italiani ai livelli della Spagna, dove si registra un secco -78% soltanto nel comparto alberghiero. E dire che qualche settimana fa, addirittura, l’Italia si era presa i complimenti dei tedeschi in sede europea per i dati positivi di ripresa, per quanto leggera, del comparto turistico durante l’estate. Rischia di sembrare ridicola la cieca ostinazione di alcuni operatori, per esempio i responsabili degli impianti di sci che stanno spingendo le regioni alpine a farsi approvare al volo dal ...

