Abbonamenti scolastici per i mezzi pubblici | la Regione Marche valuta i rimborsi per le famiglie

ANCONA – Abbonamenti al TPL per gli studenti costretti in didattica a distanza: la Regione sta valutando la possibilità di mettere in campo delle misure di ristoro con la collaborazione delle aziende. "Purtroppo la seconda ondata dei contagi – afferma l'assessore ai Trasporti, Guido Castelli – ci ha imposto l'adozione di misure di cautela che hanno ulteriormente ridotto l'utilizzo del trasporto pubblico nelle Marche. Questo scenario, a prescindere da quello che deciderà il Governo, ci impone di ristorare le famiglie che si trovano nella condizione di non poter usufruire degli abbonamenti precedentemente acquistati".

Abbonamenti al TPL per gli studenti costretti in didattica a distanza: la Regione Marche sta valutando la possibilità di mettere in campo delle misure di ristoro con la collaborazione delle aziende.

LA REGIONE vuole procedere a prescindere dal governo. E Castelli, assessore ai Trasporti, chiede che il tema sia trattato a livello nazionale ...

LA REGIONE vuole procedere a prescindere dal governo. E Castelli, assessore ai Trasporti, chiede che il tema sia trattato a livello nazionale