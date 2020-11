A Roma sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Gigi Proietti. Le esequie potrebbero tenersi a Piazza del Popolo. Mercoledì la camera ardente in Campidoglio (Di lunedì 2 novembre 2020) La sindaca di Roma, Virginia Raggi, proclamerà il lutto cittadino a Roma nel giorno dei funerali di Gigi Proietti, il popolare attore scomparso questa mattina. Questo è quanto fanno sapere dal Campidoglio. Le esequie potrebbe tenersi nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, il luogo ideale per mantenere i distanziamenti di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid. Per l’ok definitivo ai funerali pubblici, ma contingentati, molto dipenderà anche dal nuovo Dpcm che verrà firmato tra stasera e domani. Sembra invece confermata la camera ardente allestita al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) La sindaca di, Virginia Raggi, proclamerà ilneldeidi, il popolare attore scomparso questa mattina. Questo è quanto fanno sapere dal. Lepotrebbenella Chiesa degli artisti didel, il luogo ideale per mantenere i distanziamenti di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid. Per l’ok definitivo aipubblici, ma contingentati, molto dipenderà anche dal nuovo Dpcm che verrà firmato tra stasera e domani. Sembra invece confermata laallestita al ...

