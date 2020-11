A poco dalla diretta del GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Paolo Brosio nell’occhio del ciclone (Di lunedì 2 novembre 2020) Succede di tutto nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ e nelle ultime ore si è verificato un episodio tanto insolito quanto rumoroso, che sta facendo discutere anche in rete. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, già a letto, che hanno iniziato a sentire le voci, provenienti da un’altra stanza, degli altri concorrenti intenti a pregare. Una preghiera urlata, con le voci di Paolo Brosio e Patrizia De Blanck che riecheggiavano per tutta casa. “Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. – ha detto la Orlando – Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Succede di tutto nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ e nelle ultime ore si è verificato un episodio tanto insolito quanto rumoroso, che sta facendo discutere anche in rete. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, già a letto, che hanno iniziato a sentire le voci, provenienti da un’altra stanza, degli altri concorrenti intenti a pregare. Una preghiera urlata, con le voci die Patrizia De Blanck che riecheggiavano per tutta casa. “Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. – ha detto la Orlando – Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado ...

CarloCalenda : Non conosci la mia vita. Però pretendi di giudicarla partendo dalla mia famiglia, di cui sai poco. Non giudichi que… - La7tv : #atlantide @alanfriedmanit spiega come è composto l'elettorato di Donald #Trump: 'Una parte persone povere e poco i… - Frances25551623 : RT @GiancarloDeRisi: Manifestazione dei musulmani di Roma a favore degli islamisti francesi a poco più di un giorno dalla decapitazione di… - manuelmagic : Ciao @lucasofri, ma di questa notizia @ilpost non ne parla? - enricovik : RT @Don_Lazzara: Non sono condivisibili i contenuti della manifestazione dei musulmani a #Roma a favore degli islamisti francesi a poco più… -

Ultime Notizie dalla rete : poco dalla La Duna: «Il Comune investa i 100mila euro dei gessi rossi nella riqualificazione del parco di Montioni IlGiunco.net Mattarella al cimitero di Castegnato dove è stata rubata la croce dedicata alle vittime del Covid|Foto

Nel camposanto del paese il 7 settembre era stato vandalizzato il monumento appena inaugurato in ricordo dei morti per coronavirus. Il sindaco: «quando mi hanno avvisato del suo arrivo ieri sera pensa ...

Inaccettabile selezionare le persone da curare in base a criteri non clinici

Niente rianimazione cardiopolmonare se mancano letti in terapia intensiva, «per chi ha più di 85 anni o per chi ha più di 75 anni e comorbilità cardiache, epatiche o renali». Se poi i letti ci sono, m ...

Nel camposanto del paese il 7 settembre era stato vandalizzato il monumento appena inaugurato in ricordo dei morti per coronavirus. Il sindaco: «quando mi hanno avvisato del suo arrivo ieri sera pensa ...Niente rianimazione cardiopolmonare se mancano letti in terapia intensiva, «per chi ha più di 85 anni o per chi ha più di 75 anni e comorbilità cardiache, epatiche o renali». Se poi i letti ci sono, m ...