A Nizza passando per Lampedusa: ecco come uno degli arrestati ha beffato la Lamorgese (video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Dalla Tunisia a Nizza, passando per Lampedusa. In mezzo, lo sfregio al cuore della Francia. Uno scempio contro la cristianità. Una beffa che rivela i risvolti da incubo del sogno buonista dell’accoglienza. E allora, la didascalia che accompagna il video che raccoglie le immagini dell’arrivo di clandestini che si rivelano killer sanguinari, o sospetti complici, fa rabbrividire: «ecco come la Lamorgese gestisce potenziali terroristi arrivati dalla Tunisia». E gli scatti e le sequenze che si susseguono nel breve, ma eloquente contenuto multimediale, che gira vorticosamente sui social in questi giorni, non sono da meno. L’account Twitter RadioSavana ha raccolto scatti e video postati sui social. E documenta tutto quanto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Dalla Tunisia aper. In mezzo, lo sfregio al cuore della Francia. Uno scempio contro la cristianità. Una beffa che rivela i risvolti da incubo del sogno buonista dell’accoglienza. E allora, la didascalia che accompagna ilche raccoglie le immagini dell’arrivo di clandestini che si rivelano killer sanguinari, o sospetti complici, fa rabbrividire: «lagestisce potenziali terroristi arrivati dalla Tunisia». E gli scatti e le sequenze che si susseguono nel breve, ma eloquente contenuto multimediale, che gira vorticosamente sui social in questi giorni, non sono da meno. L’account Twitter RadioSavana ha raccolto scatti epostati sui social. E documenta tutto quanto ...

Nel giro di pochi chilometri, al confine tra Italia e Francia attraverso il quale è passato anche Brahim Aouissaoui, ci sono 7 valichi: impossibile ...

I primi hanno fatto un altro mezzo passo falso, ottenendo il secondo pareggio di fila contro il Lione (1-1), i secondi sono invece tornati alla vittoria battendo il Brest per 2-1. Segue in classifica ...

