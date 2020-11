A Bologna i metalmeccanici si preparano al primo sciopero digitale

FiomGD : Anche in G.D domani 30 Ottobre 2 ore di sciopero sul CCNL, dichiarate da FIM-FIOM-UILM Emilia Romagna. #fiom #cgil… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna metalmeccanici

Agenzia ANSA

E-WORK SPA - Agenzia per il Lavoro, filiale di Mirandola (MO), ricerca per importante azienda cliente operante nei settori metalmeccanico e logistico, OPERAI/CARPENTIERI. La seguente ricerca ha ...Il corso ha come obiettivo formare bravi Operatori è diventata un'esigenza primaria per ogni azienda metalmeccanica, al fine di dare continuità alla produzione e per garantire un futuro alla qualità d ...