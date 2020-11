5 tra serie e documentari per prepararsi alle presidenziali Usa 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 3 novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni più delicate degli ultimi decenni: da una parte, il presidente uscente Donald Trump, sulle cui spalle gravano quattro anni di sparate e una gestione catastrofica della pandemia; dall’altra, Joe Biden, il democratico ex vice di Barack Obama, che convive con il terrore che si ripeta l’incubo del 2016, in cui la favoritissima Hillary Clinton è stata surclassata nonostante il voto popolare fosse dalla sua. In attesa dei risultati, possiamo cominciare a sintonizzarci sull’Election Day grazie a diverse produzioni televisive ad hoc, frutto del clima culturale e mediatico degli ultimi anni sempre più bui. 1. Sfida al Presidente – The Comey Rule https://www.youtube.com/watch?v=rvBU6DErfc0 Political drama targato Showtime, in Italia è trasmesso ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 3 novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni più delicate degli ultimi decenni: da una parte, il presidente uscente Donald Trump, sulle cui spgravano quattro anni di sparate e una gestione catastrofica della pandemia; dall’altra, Joe Biden, il democratico ex vice di Barack Obama, che convive con il terrore che si ripeta l’incubo del 2016, in cui la favoritissima Hillary Clinton è stata surclassata nonostante il voto popolare fosse dalla sua. In attesa dei risultati, possiamo cominciare a sintonizzarci sull’Election Day grazie a diverse produzioni televisive ad hoc, frutto del clima culturale e mediatico degli ultimi anni sempre più bui. 1. Sfida al Presidente – The Comey Rule https://www.youtube.com/watch?v=rvBU6DErfc0 Political drama targato Showtime, in Italia è trasmesso ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - dellorco85 : Della serie 'se vado in lockdown io, ci deve andare pure la Calabria e la Basilicata'. Così, senza motivo... Oggi t… - AntoVitiello : #Kjaer troppo spesso sottovalutato. Poche sbavature dal suo arrivo al #Milan a gennaio scorso, sempre sul pezzo. Co… - vvevellamyys : @aleegriffin03 non riescono a capire la differenza tra realtà e serie tv. e devono diffondere odio. che schifo - sunday_ky : @DonDie_Sospeso @AIA_it -> Fabio Maresca è tra gli arbitri che hanno maggiormente usato il VAR in campo lo scorso a… -

Ultime Notizie dalla rete : tra serie Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport La Roma è bella, Fonseca applaude: “Grande prova, la squadra cresce”

“Di scudetto non parlo – le sue parole – sono sempre equilibrato e non cambio idea dopo una bella partita. Cauto ma contento, a fine partita, Paulo Fonseca. Se si giocasse sempre contro la Fiorentina, ...

Il testamento di Gigi Proietti: "Io, Roma, e la più bella battuta della mia carriera"

Da via Giulia a via Annia, da Villa Borghese al Tufello, l'intervista definitiva del grande attore sul legame con la città. I ristoranti, i teatri, ...

“Di scudetto non parlo – le sue parole – sono sempre equilibrato e non cambio idea dopo una bella partita. Cauto ma contento, a fine partita, Paulo Fonseca. Se si giocasse sempre contro la Fiorentina, ...Da via Giulia a via Annia, da Villa Borghese al Tufello, l'intervista definitiva del grande attore sul legame con la città. I ristoranti, i teatri, ...