2 novembre | perché è festa nel giorno dei morti

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il 2 novembre è la giornata in cui la Chiesta ricorda tutti i defunti. Non è festa per legge come invece il primo di novembre per lo stato italiano. In Italia ci sono cibi tradizionali (40 biscotti diversi solo in Sicilia) per il giorno dei morti, in Centro America grandi feste come ci ha insegnato il cartoon Disney Coco.