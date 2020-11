120 giorni di emergenza Covid a Bergamo: vince il racconto fotografico di Tiziano Manzoni (Di lunedì 2 novembre 2020) Scatti dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dalle città lombarde deserte, dagli alberghi riconvertiti per ospitare i pazienti Covid-19, e poi il drammatico intervento dei militari per lo spostamento delle salme dai magazzini della Protezione Civile a Ponte San Pietro. Con una serie di foto in bianco e nero Tiziano Manzoni, fotoreporter bergamasco che collabora con Corriere della Sera e Ansa, ha raccontato 120 giorni di emergenza vissuti dalla sua città e dalla Lombardia.Foto che gli sono valse una menzione d’onore dell’International Photography Awards, il concorso dedicato alla fotografia più prestigioso al mondo. A partecipare al premio 13mila candidati, provenienti da 120 Paesi. Manzoni ha gareggiato nella categoria ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Scatti dall’ospedale Papa Giovanni di, dalle città lombarde deserte, dagli alberghi riconvertiti per ospitare i pazienti-19, e poi il drammatico intervento dei militari per lo spostamento delle salme dai magazzini della Protezione Civile a Ponte San Pietro. Con una serie di foto in bianco e nero, fotoreporter bergamasco che collabora con Corriere della Sera e Ansa, ha raccontato 120divissuti dalla sua città e dalla Lombardia.Foto che gli sono valse una menzione d’onore dell’International Photography Awards, il concorso dedicato alla fotografia più prestigioso al mondo. A partecipare al premio 13mila candidati, provenienti da 120 Paesi.ha gareggiato nella categoria ...

Gli scatti del fotografo bergamasco premiati con una menzione d’onore dell’International Photography Awards, il concorso dedicato alla fotografia più prestigioso al mondo ...

