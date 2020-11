Zenit – Lazio | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020)è una delle sfide della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre appartengono al Girone F che in questo momento vede primi i biancocelesti e ultimi proprio i russi che finora hanno collezionato solamente sconfitte. Entrambe le squadre cercheranno quindi la vittoria: i padroni di casa per recuperare un po’ di terreno in classifica, gli ospiti per continuare a seguire la scia positiva di risultati.: i russi sono pronti per i biancocelesti? Sicuramentehanno alle spalle due percorsi differenti. La squadra di San Pietroburgo non ha cominciato in modo buono questa Champions League che sembra diventare sempre più complicata. I russi hanno infatti perso entrambe le partite delle prime ...