Zac Efron | spunta l’anello di fidanzamento per la bella Vanessa

Leggi su leggilo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si fa sempre più seria la storia tra l’attore americano e la modella australianaValladares (omonima della exHudgens), ed arriva la proposta inattesa. Obbligatorio parlare al condizionale quando si tratta di star, soprattutto in tempi in cui i matrimoni segretissimi che cercano di non farsi notare troppo sono diventati il nuovo must. … L'articolo Zacl’anello diper laproviene da Leggilo.org.