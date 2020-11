Xbox Series X finisce nelle mani di Dwayne "The Rock" Johnson e si tratta di un esemplare unico al mondo (Di domenica 1 novembre 2020) Stando agli ultimi report, pare che il noto attore e atleta Dwayne "The Rock" Johnson, abbia ricevuto da Microsoft una Xbox Series X completamente personalizzata, con il suo logo e la sua firma.Se vi state chiedendo come mai The Rock abbia ricevuto una tale bellezza, invece di una console "base", c'è una piccola storiella che forse potrebbe darci una risposta. The Rock, infatti, fu presente alla presentazione e al reveal dell'originale Xbox, 19 anni fa, condividendo il palco nientemeno che con Bill Gates.Essendo stato presente alla nascita del brand e con il 20esimo anniversario di Xbox ormai imminente, omaggiarlo con questo piccolo presente sembrerebbe l'idea migliore.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) Stando agli ultimi report, pare che il noto attore e atleta"The, abbia ricevuto da Microsoft unaX completamente personalizzata, con il suo logo e la sua firma.Se vi state chiedendo come mai Theabbia ricevuto una tale bellezza, invece di una console "base", c'è una piccola storiella che forse potrebbe darci una risposta. The, infatti, fu presente alla presentazione e al reveal dell'originale, 19 anni fa, condividendo il palco nientemeno che con Bill Gates.Essendo stato presente alla nascita del brand e con il 20esimo anniversario diormai imminente, omaggiarlo con questo piccolo presente sembrerebbe l'idea migliore.Leggi altro...

