Wolverine | l' immortale | stasera su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Leggi su movieplayer

(Di domenica 1 novembre 2020)su1, alle 21:20, va in onda: l', ilconancora nei panni del protagonista, sesto capitolo della saga sugli X-Men. Nuovo appuntamento con la saga degli X-Mensu1, dove arriva: l', secondocompletamente dedicato al mutante interpretato da, sequel di X-Men - Le origini:. In questa pellicola, diretta nel 2013 da James Mangold, Logan () si reca in Giappone per rivedere Mariko Yashida (Tao Okamoto), una donna da lui amata e successivamente perduta. Una volta giunto in Asia, ...