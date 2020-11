Vuelta, successo di Carthy sull’Angliru. Carapaz la nuova Maglia Rossa (Di domenica 1 novembre 2020) Hugh John Carthy ha vinto la dodicesima tappa della Vuelta. Richard Carapaz la nuova Maglia Rossa. LA VEGA (SPAGNA) – Hugh John Carthy ha vinto la dodicesima tappa della Vuelta. Il britannico, a sorpresa, è riuscito a fare la differenza nella parte finale dell’Alto dell’Angrilu. Alle sue spalle la trio formato da Vlasov, Mas e Carapaz, arrivati sul traguardo con 16″ di ritardo dal vincitore. Più indietro la Maglia Rossa Primoz Roglic, quarto a 26″. Ancora sottotono gli italiani. Il migliore in questa frazione è stato Mattia Cattaneo, che si è dovuto accontentare di una ventunesima posizione a 6’12” dal primo posto. Le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Hugh Johnha vinto la dodicesima tappa della. Richardla. LA VEGA (SPAGNA) – Hugh Johnha vinto la dodicesima tappa della. Il britannico, a sorpresa, è riuscito a fare la differenza nella parte finale dell’Alto dell’Angrilu. Alle sue spalle la trio formato da Vlasov, Mas e, arrivati sul traguardo con 16″ di ritardo dal vincitore. Più indietro laPrimoz Roglic, quarto a 26″. Ancora sottotono gli italiani. Il migliore in questa frazione è stato Mattia Cattaneo, che si è dovuto accontentare di una ventunesima posizione a 6’12” dal primo posto. Le ...

fcterni : #eurosportciclismo:per me non è giusto che un giro, un tour o una vuelta vengano decisi e condizionati pesantemente… - infoitsport : Vuelta a España 2020, l'UCI spiega quanto successo all'arrivo della decima tappa - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Vuelta Successo di giornata di #Gaudu davanti ad un sontuoso #Soler, #Roglic resiste e si… - SpazioCiclismo : La Giuria ha deciso autonomamente di applicare una eccezione alla regola, in base alla situazione di corsa… - Eurosport_IT : La 9a tappa regala emozioni e polemiche ??????????? Bennet vince la volata finale ma la giuria cambia il verdetto: il… -