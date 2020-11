Vuelta a España 2020, le pagelle di oggi: Hugh Carthy spettacolare, Carapaz stacca di poco Roglic (Di domenica 1 novembre 2020) pagelle dodicesima tappa Vuelta a España 2020 Hugh Carthy, voto 10: stava già disputando una Vuelta spaziale, ora però arriva la ciliegina sulla torta. Una vittoria fantastica, ovviamente la più bella della carriera, su un arrivo che ricorderà a vita. Tra i big in vetta all’Angliru viene fuori la stella britannica: è lui la sorpresa di questa corsa a tappe iberica. Tiene il passo dei migliore, segue tutti gli attaccanti sulle durissime pendenze, poi, quando l’ascesa spiana leggermente, scatta con un rapporto durissimo e stacca tutti. È terzo in classifica, a 32” dalla vetta: può sognare in grande. Aleksandr Vlasov, voto 8: la sua sfortuna è stata che la partenza della ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)dodicesima tappaa España, voto 10: stava già disputando unaspaziale, ora però arriva la ciliegina sulla torta. Una vittoria fantastica, ovviamente la più bella della carriera, su un arrivo che ricorderà a vita. Tra i big in vetta all’Angliru viene fuori la stella britannica: è lui la sorpresa di questa corsa a tappe iberica. Tiene il passo dei migliore, segue tutti gli attaccanti sulle durissime pendenze, poi, quando l’ascesa spiana leggermente, scatta con un rapporto durissimo etutti. È terzo in classifica, a 32” dalla vetta: può sognare in grande. Aleksandr Vlasov, voto 8: la sua sfortuna è stata che la partenza della ...

