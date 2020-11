Vuelta a España 2020, la tappa di oggi La Pola Llaviana – Alto de l’Angliru: percorso, altimetria, favoriti. C’è lo spettacolo del mitico Angliru! (Di domenica 1 novembre 2020) Va a concludersi con la frazione più attesa la seconda settimana della Vuelta a España 2020. È atteso grande spettacolo nella dodicesima tappa, di soli 109,4 chilometri da La Pola Llaviana fino al pauroso Alto de l’Angliru, con però quattro GPM ad anticipare il finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, l’altimetria e i favoriti. percorso Giornata di altissima montagna, con quasi 3000 metri di dislivello e cinque GPM. Il primo è l’Alto del Padrun, terza categoria di tre chilometri al 6.6% di pendenza media. Si svetta successivamente sull‘Alto de Santo Emiliano, un po’ più ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Va a concludersi con la frazione più attesa la seconda settimana dellaa España. È atteso grandenella dodicesima, di soli 109,4 chilometri da Lafino al paurosode l’Angliru, con però quattro GPM ad anticipare il finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il, l’e iGiornata di altissima montagna, con quasi 3000 metri di dislivello e cinque GPM. Il primo è l’del Padrun, terza categoria di tre chilometri al 6.6% di pendenza media. Si svetta successivamente sull‘de Santo Emiliano, un po’ più ...

