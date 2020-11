Volley, come sta giocando Ivan Zaytsev in Russia? Lo Zar martella punti con alte percentuali, ma il Kuzbass Kemerovo… (Di domenica 1 novembre 2020) Una vittoria e due sconfitte per Ivan Zaytsev nelle ultime tre partite giocate nella Superlega russa di Volley. Lo Zar, trasferitosi al Kuzbass Kemerovo dopo aver lasciato Modena quest’estate, sta ben giocando in questa stagione che dovrebbe condurre alle Olimpiadi di Tokyo (il condizionale è purtroppo d’obbligo vista l’emergenza sanitaria che affligge il mondo), ma gli Orsi sono incappati in un paio di passi falsi nelle ultime settimane e ora sono terzi in classifica generale con 14 punti all’attivo (cinque successi e due sconfitte), a cinque lunghezze di distacco dalla capolista Zenit Kazan e a un punto dalla Dinamo Mosca (il club capitolino ha però disputato due incontri in meno). Si tratta di una graduatoria infarcita di asterischi a causa dei ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Una vittoria e due sconfitte pernelle ultime tre partite giocate nella Superlega russa di. Lo Zar, trasferitosi alKemerovo dopo aver lasciato Modena quest’estate, sta benin questa stagione che dovrebbe condurre alle Olimpiadi di Tokyo (il condizionale è purtroppo d’obbligo vista l’emergenza sanitaria che affligge il mondo), ma gli Orsi sono incappati in un paio di passi falsi nelle ultime settimane e ora sono terzi in classifica generale con 14all’attivo (cinque successi e due sconfitte), a cinque lunghezze di distacco dalla capolista Zenit Kazan e a un punto dalla Dinamo Mosca (il club capitolino ha però disputato due incontri in meno). Si tratta di una graduatoria infarcita di asterischi a causa dei ...

Alle 18 trasferta contro Porto Viro, squadra costruita per il salto di categoria. Il resto delle gare sono state rinviate per Coronavirus. In campo dunque scendono solo Porto Viro e HRK Motta ; i prim ...

Arriva il via libera del laboratorio per Trento

Via libera a Trento. Oggi la gara con Cisterna si gioca. Programma confermato alle 18 il match contro la Top Volley in diretta su Youtube.

