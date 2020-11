Viviana Parisi, parla il pm: “Ecco la verità sull’aggressione” (Di domenica 1 novembre 2020) La causa della morte di Viviana Parisi e Gioele? “Nessuna aggressione, il quadro psicologico della donna era grave” sostiene il pm che si è occupato del caso. Nessuna svolta nel caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera nelle scorse settimane. Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello “non sono stati aggrediti da animali … L'articolo Viviana Parisi, parla il pm: “Ecco la verità sull’aggressione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020) La causa della morte die Gioele? “Nessuna aggressione, il quadro psicologico della donna era grave” sostiene il pm che si è occupato del caso. Nessuna svolta nel caso che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera nelle scorse settimane.e il piccolo Gioele Mondello “non sono stati aggrediti da animali … L'articoloil pm: “Ecco la verità sull’aggressione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : “Viviana Parisi e il piccolo Gioele non sono stati aggrediti”: la perizia sul caso Caronia. Il pm: “Piste tutte ape… - zazoomblog : Viviana Parisi e Gioele le perizie del pm: Nessuna aggressione il quadro psicologico della donna era grave -… - infoitinterno : Viviana Parisi e Gioele, le perizie: ipotesi di soffocamento per il bambino - infoitinterno : 'Viviana Parisi e il piccolo Gioele non sono stati aggrediti': la perizia sul caso Caronia. Il pm: 'Piste tutte ape… - infoitinterno : Viviana Parisi e Gioele, le perizie del pm: «Nessuna aggressione, il quadro psicologico della donna era grave» -