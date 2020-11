Viviana Parisi, la verità sulla fine della mamma di Gioele nei risultati delle ultime perizie (Di domenica 1 novembre 2020) Tragedia di Caronia, ancora dettagli sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Molti gli aspetti ancora da chiarire, tra cui il quadro psicologico della donna. Pare che no ni sia stata alcuna aggressione sul corpo di Viviana Parisi, e questo è il risultato delle varie perizie disposte dalla Procura di Patti. Ne ha parlato il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, fornendo un quadro preciso. Ha affermato il Procuratore: “Ora possiamo escludere che Viviana e Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio” e tutto porterebbe a delineare che “non si può prescindere dal grave quadro ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Tragedia di Caronia, ancora dettaglimorte die del piccolo. Molti gli aspetti ancora da chiarire, tra cui il quadro psicologicodonna. Pare che no ni sia stata alcuna aggressione sul corpo di, e questo è il risultatovariedisposte dalla Procura di Patti. Ne ha parlato il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, fornendo un quadro preciso. Ha affermato il Procuratore: “Ora possiamo escludere chesiano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio” e tutto porterebbe a delineare che “non si può prescindere dal grave quadro ...

