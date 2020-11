“Viviana Parisi e il piccolo Gioele non sono stati aggrediti”: la perizia sul caso Caronia. Il pm: “Piste tutte aperte, ma alcuni dati fermi” (Di domenica 1 novembre 2020) Non ci sono segni di aggressione sul corpo di Viviana: né di animali, né di altro genere. Mentre sui vestiti del piccolo Gioele non ci sono tracce di sangue. Segno, secondo gli esperti, che non è stato aggredito da un cane e qualsiasi aggressione sul corpo del piccolo sia stata dopo la morte. Questo è stato riferito, come anticipazione, alla procura di Patti che guida le indagini sul giallo della morte della dj e del figlio di 4 anni. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Ma c’è di più: “Ingestione volontaria” di 8 pillole dell’antipsicotico che le era stato prescritto. I medici del Policlinico di Messina lo hanno scritto nero su bianco e lo hanno ripetuto agli inquirenti: Viviana Parisi aveva ingerito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Non cisegni di aggressione sul corpo di Viviana: né di animali, né di altro genere. Mentre sui vestiti delnon citracce di sangue. Segno, secondo gli esperti, che non è stato aggredito da un cane e qualsiasi aggressione sul corpo delsia stata dopo la morte. Questo è stato riferito, come anticipazione, alla procura di Patti che guida le indagini sul giallo della morte della dj e del figlio di 4 anni. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Ma c’è di più: “Ingestione volontaria” di 8 pillole dell’antipsicotico che le era stato prescritto. I medici del Policlinico di Messina lo hanno scritto nero su bianco e lo hanno ripetuto agli inquirenti: Vivianaaveva ingerito ...

Noovyis : (“Viviana Parisi e il piccolo Gioele non sono stati aggrediti”: la perizia sul caso Caronia. Il pm: “Piste tutte ap… - Notiziedi_it : “Non c’è sangue sui vestiti di Gioele Mondello”: la tesi degli inquirenti sulla morte di Viviana Parisi - valentinadigrav : RT @Corriere: «Direi non si può prescindere dal grave quadro psicologico in cui versava la donna. Come d’altra parte hanno riconosciuto sub… - Massimiliana21 : «Viviana e Gioele non sono stati aggrediti». Le perizie e l’ipotesi del soffocamento per il bambino - Daniele_Manca : Viviana Parisi e Gioele, le perizie: ipotesi di soffocamento per il bambino, il pm «Escluso l’omicidio della madre… -

Ultime Notizie dalla rete : “Viviana Parisi Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera