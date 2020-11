Viviana e Gioele, arriva la svolta definitiva: ecco cosa é emerso (Di domenica 1 novembre 2020) Nessuna aggressione su Viviana Parisi, né da parte di animai né da parte di essere umani, a questa conclusione sarebbero arrivate le varie perizie disposte dalla Procura di Patti per fare il punto e chiarire i molti aspetti oscuri della tragedia di Caronia (Messina) dove lo scorso agosto hanno perso la vita la 43enne e il piccolo Gioele Mondello. A rivelarlo è stato lo stesso Procuratore di Patti Angelo Cavallo, anticipando la relazione conclusiva degli esperti nominati dal pm. In base ai risultati degli esami, "ora possiamo escludere che Viviana e Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio; quanto al bambino sarà più difficile arrivare a una conclusione, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020) Nessuna aggressione suParisi, né da parte di animai né da parte di essere umani, a questa conclusione sarebberote le varie perizie disposte dalla Procura di Patti per fare il punto e chiarire i molti aspetti oscuri della tragedia di Caronia (Messina) dove lo scorso agosto hanno perso la vita la 43enne e il piccoloMondello. A rivelarlo è stato lo stesso Procuratore di Patti Angelo Cavallo, anticipando la relazione conclusiva degli esperti nominati dal pm. In base ai risultati degli esami, "ora possiamo escludere chesiano stati aggrediti da animali o da qualche persona; per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio; quanto al bambino sarà più difficilere a una conclusione, ...

