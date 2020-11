Vincono Virtus Bologna e Milano: sconfitte per Venezia e Trento (Di domenica 1 novembre 2020) Venezia - Una convincente Virtus Bologna passa sul campo di Venezia per 83-68 , infilando il quarto successo consecutivo tra Serie A ed Eurocup. Protagonista per gli uomini di Djordjevic il solito ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- Una convincentepassa sul campo diper 83-68 , infilando il quarto successo consecutivo tra Serie A ed Eurocup. Protagonista per gli uomini di Djordjevic il solito ...

DaRonz82 : RT @bologna_sport: #LBASerieA, le pagelle della vittoria della #Virtus - bologna_sport : #LBASerieA, le pagelle della vittoria della #Virtus - VuNereBologna : La Virtus Bologna rimane ancora imbattuta nella 7DAYS EuroCup: le Vu Nere vincono per 76-95 in casa del Telenet Gia… - cascinanotizie : Virtus Entella-Pisa: 3-1 Nerrazzurri nuovamente battuti e fuori dalla Coppa Italia Non basta un buon inizio di ripr… - ItaSportPress : Coppa Italia, vincono Ranieri e Mihajlovic. Ok anche la Virtus Entella - -