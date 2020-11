Villani: «La scuola non deve chiudere. I bambini sono più bravi degli adulti a rispettare le regole» (Di domenica 1 novembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista ad Alberto Villani, componente del Cts e presidente della Società italiana di pediatria. Si schiera apertamente contro la chiusura delle scuole. «Solo se si decidesse di chiudere tutto la scuola dovrebbe essere sacrificata. Ma se si continuasse a procedere per gradi sarebbe l’ultima a dover piegarsi al lockdown». La scuola non è fonte di positivi e focolai, perché ci sono regole ferree che vengono fatte rispettare. «I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente esterno. E se anche un bambino con infezione da Sars-CoV-2 entra in aula è molto difficile che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la mascherina, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista ad Alberto, componente del Cts e presidente della Società italiana di pediatria. Si schiera apertamente contro la chiusura delle scuole. «Solo se si decidesse ditutto ladovrebbe essere sacrificata. Ma se si continuasse a procedere per gradi sarebbe l’ultima a dover piegarsi al lockdown». Lanon è fonte di positivi e focolai, perché ciferree che vengono fatte. «I contagi non sisviluppati in classe ma nell’ambiente esterno. E se anche un bambino con infezione da Sars-CoV-2 entra in aula è molto difficile che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la mascherina, è ...

