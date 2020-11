Usa2020 e politica italiana La bussola stelle e strisce di Ocone

Leggi su formiche

(Di domenica 1 novembre 2020) Sarà perché il Covid è diventato il tema unico, o quasi, dell’agenda. Sarà perché le forze politiche non hanno più visione e strategie ma pensano solo a come incamerare qualche piccolo vantaggio momentaneo. Sarà perché, in conseguenza, non amano sbilanciarsi sapendo che l’esito della consultazione è tanto incerto quanto non mai. Fatto sta che mai come questa volta i nostri politici sono afoni, dando quasi l’impressione di essere poco interessati a quel che accadrà dopodomani oltreoceano. Nonostante che la sfida americana, essendo fra due idee opposte di nazione, come l’ha definita Maurizio Molinari, chiami questa volta in causa direttamente chi come noi è a sua volta diviso da fratture interne che a tutta prima non sembrano facilmente ...