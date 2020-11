Usa 2020, voto cattolico spaccato. Contro la giudice fondamentalista di Trump, Biden si gioca la carta del Papa (Di domenica 1 novembre 2020) Il candidato democratico – e cattolico – Joe Biden gioca Papa Francesco Contro la giudice, cattolica e fondamentalista, Amy Coney Barrett per conquistare il voto dei cattolici d’America, che nel 2016 premiò di misura Donald Trump su Hillary Clinton, ma che quest’anno pare diversamente orientato, almeno a giudicare dai sondaggi. E Papa Francesco dà una mano a Biden, elevando a cardinale Wilton Daniel Gregory, 73 anni, arcivescovo di Washington da un anno e mezzo, che diventerà il primo afro-americano porporato nel concistoro del 28 novembre. Mentre la Chiesa ‘alla Ratzinger’ sta con Trump: Michael Dolan, 70 anni, cardinale di New ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il candidato democratico – e– JoeFrancescola, cattolica e, Amy Coney Barrett per conquistare ildei cattolici d’America, che nel 2016 premiò di misura Donaldsu Hillary Clinton, ma che quest’anno pare diversamente orientato, almeno a giudicare dai sondaggi. EFrancesco dà una mano a, elevando a cardinale Wilton Daniel Gregory, 73 anni, arcivescovo di Washington da un anno e mezzo, che diventerà il primo afro-americano porporato nel concistoro del 28 novembre. Mentre la Chiesa ‘alla Ratzinger’ sta con: Michael Dolan, 70 anni, cardinale di New ...

