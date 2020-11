Usa 2020. Trump avanti di 7 punti su Biden nell’Iowa (Di domenica 1 novembre 2020) L’ex presidente Barack Obama e il suo vice presidente, il candidato presidenziale democratico Joe Biden, hanno chiesto il sostegno degli elettori in due città del Michigan. Obama e Biden sono apparsi sabato alle manifestazioni drive-in a Flint e Detroit nel loro tentativo di restituire il Michigan ai Democratici dopo che il presidente Donald Trump aveva ottenuto una sorprendente vittoria nello Stato nel 2016. Trump era in Pennsylvania in quattro diverse manifestazioni: a Butler ha annunciato di aver emesso un memorandum inteso a proteggere il fracking, un processo per l’estrazione di petrolio e gas. “La differenza tra Donald Trump e Joe Biden è che Trump sta cercando di soddisfare il suo ego e Joe si preoccupa della tua salute e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) L’ex presidente Barack Obama e il suo vice presidente, il candidato presidenziale democratico Joe, hanno chiesto il sostegno degli elettori in due città del Michigan. Obama esono apparsi sabato alle manifestazioni drive-in a Flint e Detroit nel loro tentativo di restituire il Michigan ai Democratici dopo che il presidente Donaldaveva ottenuto una sorprendente vittoria nello Stato nel 2016.era in Pennsylvania in quattro diverse manifestazioni: a Butler ha annunciato di aver emesso un memorandum inteso a proteggere il fracking, un processo per l’estrazione di petrolio e gas. “La differenza tra Donalde Joeè chesta cercando di soddisfare il suo ego e Joe si preoccupa della tua salute e ...

