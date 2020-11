Usa 2020, Stevie Wonder appoggia Biden: “Può fare molto per gli afroamericani” (Di domenica 1 novembre 2020) Il cantautore Stevie Wonder ha ‘endorsato’ il candidato democratico Joe Biden. A Detroit, durante un comizio, ha dichiarato: “Votare contro l’ingiustizia”. DETROIT – Anche Stevie Wonder scende in campo nella corsa alla Casa Bianca. Il noto cantautore afroamericano è infatti salito sul palco di Detroit, durante un comizio del Partito Democratico a favore dell’ex vicepresidente. Presenti lo stesso Biden e Barack Obama. Stevie Wonder: “Votare contro l’ingiustizia” “Ricordate, stiamo sostenendo il futuro presidente e il futuro vicepresidente degli Stati Uniti: Joe Biden e Kamala Harris. L’unico modo in cui possiamo vincere questa battaglia, che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Il cantautoreha ‘endorsato’ il candidato democratico Joe. A Detroit, durante un comizio, ha dichiarato: “Votare contro l’ingiustizia”. DETROIT – Anchescende in campo nella corsa alla Casa Bianca. Il noto cantautore afroamericano è infatti salito sul palco di Detroit, durante un comizio del Partito Democratico a favore dell’ex vicepresidente. Presenti lo stessoe Barack Obama.: “Votare contro l’ingiustizia” “Ricordate, stiamo sostenendo il futuro presidente e il futuro vicepresidente degli Stati Uniti: Joee Kamala Harris. L’unico modo in cui possiamo vincere questa battaglia, che ...

