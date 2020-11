Usa 2020, sondaggi danno Biden davanti a Trump in 4 Stati chiave (Di domenica 1 novembre 2020) A poche ore dall’election day, con 90 milioni di americani che hanno già votato, la sfida tra il presidente in carica Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden è sempre più serrata.Secondo gli analisti, l’ex vice di Barack Obama è ancora avanti sull’attuale inquilino della Casa Bianca anche se il vantaggio a livello nazionale inizia ad assottigliarsi. Da un sondaggio di Fox News, Joe Biden avrebbe otto punti di vantaggio con il 52% delle preferenze contro il 44% di quelle di The Donald. Se confermato, il candidato democratico avrebbe perso 2 punti in ultime tre settimane.Secondo un sondaggio New York Times/ Siena College Joe Biden è avanti in quattro Stati chiave per la vittoria ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) A poche ore dall’election day, con 90 milioni di americani che hanno già votato, la sfida tra il presidente in carica Donalde lo sfidante democratico Joeè sempre più serrata.Secondo gli analisti, l’ex vice di Barack Obama è ancora avanti sull’attuale inquilino della Casa Bianca anche se il vantaggio a livello nazionale inizia ad assottigliarsi. Da uno di Fox News, Joeavrebbe otto punti di vantaggio con il 52% delle preferenze contro il 44% di quelle di The Donald. Se confermato, il candidato democratico avrebbe perso 2 punti in ultime tre settimane.Secondo uno New York Times/ Siena College Joeè avanti in quattroper la vittoria ...

