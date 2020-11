Usa 2020, il sondaggio: Trump davanti a Biden di sette punti in Iowa (Di domenica 1 novembre 2020) Donald Trump in vantaggio di sette punti su Joe Biden in Iowa. Secondo un sondaggio del The Moines Register, il presidente ha il 48% delle preferenze contro il 41% dell'ex presidente. In settembre i ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 novembre 2020) Donaldin vantaggio disu Joein. Secondo undel The Moines Register, il presidente ha il 48% delle preferenze contro il 41% dell'ex presidente. Inmbre i ...

