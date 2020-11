Usa 2020, attacco finale sul Covid. Trump: «I medici gonfiano i numeri per soldi». Obama: «Pensi solo al tuo ego» (Di domenica 1 novembre 2020) Da un comizio in Pennsylvania Donald Trump celebra l’onda rossa, l’elettorato repubblicano: «Stiamo facendo bene tra gli elettori afroamericani e ispanici». L’onda che preoccupa però è un’altra, quella dei malati e dei morti di Coronavirus. Il 30 ottobre gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi: almeno 94mila nuovi contagi in 24 ore. Nel Paese ormai i casi sono oltre 9 milioni e i decessi per Covid più di un milione. Eppure Trump dice che l’onda rossa non si ferma, anche se i sondaggi danno ancora in vantaggio Biden, seppur di qualche punto percentuale in meno rispetto a qualche giorno fa. Cosa resta da fare, dunque? Attaccare. E così Trump attacca, e questa volta se la prende con i medici. Mentre al suo secondo ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Da un comizio in Pennsylvania Donaldcelebra l’onda rossa, l’elettorato repubblicano: «Stiamo facendo bene tra gli elettori afroamericani e ispanici». L’onda che preoccupa però è un’altra, quella dei malati e dei morti di Coronavirus. Il 30 ottobre gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi: almeno 94mila nuovi contagi in 24 ore. Nel Paese ormai i casi sono oltre 9 milioni e i decessi perpiù di un milione. Eppuredice che l’onda rossa non si ferma, anche se i sondaggi danno ancora in vantaggio Biden, seppur di qualche punto percentuale in meno rispetto a qualche giorno fa. Cosa resta da fare, dunque? Attaccare. E cosìattacca, e questa volta se la prende con i. Mentre al suo secondo ...

