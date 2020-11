Uomo vestito in abiti medievali accoltella passanti in Quebec, almeno 2 morti (Di domenica 1 novembre 2020) È di almeno due morti e cinque feriti il bilancio dell’accoltellamento avvenuto nella notte intorno a Parliament Hill, nel centro storico di Quebec, in Canada. Secondo quanto riferisce la Bbc, la polizia locale ha invitato la popolazione a restare a casa dopo che nella serata di ieri un Uomo ha attaccato con un’arma da taglio facendo “più vittime”.La polizia poco prima dell′1 di notte (le 5 del mattino in Italia) ha arrestato un giovane di circa 20 anni, ma ai residenti viene ancora detto di rimanere a casa mentre le indagini sono in corso. Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne è stato portato in ospedale.Il killer del Quebec indossava “abiti medievali”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) È diduee cinque feriti il bilancio dell’mento avvenuto nella notte intorno a Parliament Hill, nel centro storico di, in Canada. Secondo quanto riferisce la Bbc, la polizia locale ha invitato la popolazione a restare a casa dopo che nella serata di ieri unha attaccato con un’arma da taglio facendo “più vittime”.La polizia poco prima dell′1 di notte (le 5 del mattino in Italia) ha arrestato un giovane di circa 20 anni, ma ai residenti viene ancora detto di rimanere a casa mentre le indagini sono in corso. Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne è stato portato in ospedale.Il killer delindossava “”, ha ...

HuffPostItalia : Uomo vestito in abiti medievali accoltella passanti in Quebec, almeno 2 morti - fedram67 : RT @guidoolimpio: Canada. Quebec City. Un uomo vestito con costumi medioevali e armato di una 'lama' uccide 2 persone e ne ferisce altre 5.… - monika_mazurek : RT @riktroiani: ++ Terrore a #Quebec City. Uomo in abiti medievali semina il panico, accoltellando diversi passanti, nella notte di #Hallow… - Magamag76377872 : RT @riktroiani: ++ Terrore a #Quebec City. Uomo in abiti medievali semina il panico, accoltellando diversi passanti, nella notte di #Hallow… - riktroiani : ++ Terrore a #Quebec City. Uomo in abiti medievali semina il panico, accoltellando diversi passanti, nella notte di… -