Uomo e cane sono migliori amici da 15mila anni" (Di domenica 1 novembre 2020) Si dice sempre che tra gli animali il cane è il migliore amico dell'Uomo, e si tratta di un'amicizia veramente di lunga data, iniziata forse addirittura 15mila anni fa, nell'era paleolitica. A ... Leggi su europa.today (Di domenica 1 novembre 2020) Si dice sempre che tra gli animali ilè il migliore amico dell', e si tratta di un'zia veramente di lunga data, iniziata forse addiritturafa, nell'era paleolitica. A ...

marcos82 : @Vallescrivia1 @anna_salvaje @Confumale Nella fattispecie, la locuzione'donna poliziotto' in luogo di 'poliziotta'… - ilconstantismo : @Ildepauliano3 @simonkjaer1989 È un uomo d'onore mica come te che svendi i tuoi famigliari... Simon ti do pure il mio cane! - TodayEuropa : #Attualità #Network Uomo e cane sono migliori amici da 15mila anni - Today_it : Uomo e cane sono migliori amici da 15mila anni - tulipanobiancon : @Enzolott ??io non piango quando un uomo s'ammazza il suo sangue nun me fa tenerezza manco se allagasse tutta na pi… -