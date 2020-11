United, la Champions è lontana: k.o. con l’Arsenal e tifosi contro Solskjaer (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo la bella prestazione in Champions League, il Manchester United torna ad annaspare nelle acque profonde della Premier League. I Red Devils escono sconfitti nel match contro l'Arsenal per 1-0. Decide un rigore procurato da un intervento scomposto di Paul Pogba e trasformato da Pierre-Emerick Aubameyang. La formazione di Ole Gunnar Solskjaer resta così ferma a quota 7 punti, sei in più rispetto alla zona retrocessione.CRITICHEI social si sono scatenati subito dopo il triplice fischio. Moltissimi tifosi del Manchester hanno individuato subito il responsabile della sconfitta e del pessimo momento in Premier League: lo stesso Solskjaer. Sono diverse le voci di supporters stanchi della guida tecnica norvegese, che non convince più, nonostante il suo passato da eroe ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo la bella prestazione inLeague, il Manchestertorna ad annaspare nelle acque profonde della Premier League. I Red Devils escono sconfitti nel matchl'Arsenal per 1-0. Decide un rigore procurato da un intervento scomposto di Paul Pogba e trasformato da Pierre-Emerick Aubameyang. La formazione di Ole Gunnarresta così ferma a quota 7 punti, sei in più rispetto alla zona retrocessione.CRITICHEI social si sono scatenati subito dopo il triplice fischio. Moltissimidel Manchester hanno individuato subito il responsabile della sconfitta e del pessimo momento in Premier League: lo stesso. Sono diverse le voci di supporters stanchi della guida tecnica norvegese, che non convince più, nonostante il suo passato da eroe ...

ItaSportPress : United, la Champions è lontana: k.o. con l'Arsenal e tifosi contro Solskjaer - - nicolo_frate : @PonzPilato Il Siviglia è 10 spanne sopra alla Roma a livello di qualità, ha messo sotto United e Inter. Per me la… - rajonee09 : @LucaNasir_33 Sinceramente non vedo alcun motivo per il quale domani Ole debba essere ancora allenatore dello Unite… - Alessandro_Ill : RT @AzzoJacopo: Se batte i turchi, lo United avrà più punti nel girone di Champions rispetto al campionato - AzzoJacopo : Se batte i turchi, lo United avrà più punti nel girone di Champions rispetto al campionato -

Ultime Notizie dalla rete : United Champions United, la Champions è lontana: k.o. con l’Arsenal e tifosi contro Solskjaer ItaSportPress Basaksehir – Manchester United: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Basaksehir - Manchester United del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions Le ...

United, la Champions è lontana: k.o. con l’Arsenal e tifosi contro Solskjaer

Dopo la bella prestazione in Champions League, il Manchester United torna ad annaspare nelle acque profonde della Premier League. I Red Devils escono sconfitti nel match contro l’ Arsenal per 1-0. Dec ...

La partita Basaksehir - Manchester United del 4 novembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions Le ...Dopo la bella prestazione in Champions League, il Manchester United torna ad annaspare nelle acque profonde della Premier League. I Red Devils escono sconfitti nel match contro l’ Arsenal per 1-0. Dec ...