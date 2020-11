UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 2 e martedì 3 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) anticipazioni puntata 1072 di Una VITA di lunedì 2 e martedì 3 novembre 2020: Ramon ha deciso, accetterà di rimanere a vivere in casa insieme al figlio Antonito e alla nuora Lolita.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 2 novembre: Hope, “ti odierò per sempre Thomas”Copernico Ledesma torna con sua figlia Angelines da Avila e inizia a fare delle esplicite quanto fastidiose avances a Felicia. Dopo aver insistito sulla pericolosità di Marcia davanti a Susana e Rosina, Ursula comunica alla giovane che anche lei ha intenzione di andarsene da Acacias. Ramon Palacios / Una VITAUna VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di domenica 1 novembre 2020)1072 di Unadi lunedì 2 e martedì 3: Ramon ha deciso, accetterà di rimanere a vivere in casa insieme al figlio Antonito e alla nuora Lolita.Leggi anche: BEAUTIFUL,: Hope, “ti odierò per sempre Thomas”Copernico Ledesma torna con sua figlia Angelines da Avila e inizia a fare delle esplicite quanto fastidiose avances a Felicia. Dopo aver insistito sulla pericolosità di Marcia davanti a Susana e Rosina, Ursula comunica alla giovane che anche lei ha intenzione di andarsene da Acacias. Ramon Palacios / UnaUna: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

teatrolafenice : ?? «Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un infermiere» (Jean Watson). Buon sabato, amici! ??… - Fontana3Lorenzo : Quattro decreti di espulsione, non sono stati sufficienti per allontanare dal paese, il nigeriano che ieri ha viole… - poliziadistato : #truffeanziani sentite la telefonata alla Polizia di una 73enne di Genova mentre era in ascolto di una truffatrice… - meikon82 : Ridge, il giorno che dovrò imparare una lezione di vita da te, significherà che ho una vita talmente di merda che d… - articoloUnoMDP : RT @oggionni: Secondo Toti, presidente della Regione Liguria, i pazienti molto anziani sono “non indispensabili”. Provo orrore per una conc… -