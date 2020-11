Una Vita, anticipazioni dal 2 al 6 novembre: Genoveva lascia Acacias (Di domenica 1 novembre 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 2 al 6 novembre 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5? Genoveva decide di salutare per sempre il quartiere di Acacias e di andarsene via. Ursula le propone di sbarazzarsi di Marcia, la rivale in amore nei confronti di Felipe… Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito, che aspettano il loro primo figlio, assecondandoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020)settimanali “Una”, puntate dal 2 al 62020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5?decide di salutare per sempre il quartiere die di andarsene via. Ursula le propone di sbarazzarsi di Marcia, la rivale in amore nei confronti di Felipe… Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito, che aspettano il loro primo figlio, assecondandoArticolo completo: dal blog SoloDonna

teatrolafenice : ?? «Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un infermiere» (Jean Watson). Buon sabato, amici! ??… - Fontana3Lorenzo : Quattro decreti di espulsione, non sono stati sufficienti per allontanare dal paese, il nigeriano che ieri ha viole… - poliziadistato : #truffeanziani sentite la telefonata alla Polizia di una 73enne di Genova mentre era in ascolto di una truffatrice… - lucia_pal : RT @paolotwix: @lucia_pal @alexbarbera @ricpuglisi Governo o opposizione sono tutti inadeguati. Figli del populismo, soggetti che nella vit… - vincycernic95 : IO CHE MI TUFFO NEL MAI UNA GIOIA CONTINUO CHE È LA MIA VITA #GFVIP -