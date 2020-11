Ultimi sondaggi Usa: Biden in vantaggio in Winsconsin, Florida, Arizona e Pennsylvania (Di domenica 1 novembre 2020) Secondo i sondaggi del Siena college pubblicati sul New York Times, i l candidato democratico Joe Biden appare in testa in quattro stati chiave che Donald Trump aveva conquistato nel 2016.: Winsconsin,... Leggi su globalist (Di domenica 1 novembre 2020) Secondo idel Siena college pubblicati sul New York Times, i l candidato democratico Joeappare in testa in quattro stati chiave che Donald Trump aveva conquistato nel 2016.:,...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Cosa dicono gli ultimi sondaggi pre-elezioni presidenziali degli Stati Uniti Wired Italia Elezioni Usa 2020 – Trump indietro nei sondaggi

Il candidato democratico avanti in quattro stati chiave: nel 2016 queste zone erano state conquistate tutte da Trump ...

