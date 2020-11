Ultime Notizie Serie A: le parole degli allenatori, torna CR7, si ferma Belotti (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, parla Cristiano Ronaldo – Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. LE SUE parole Infortunio Belotti: problemi al ginocchio per il bomber del Torino – Il bomber granata ha abbandonato il campo per un problema al ginocchio e, una volta accomodatosi a bordocampo, ha cercato di alleviare il dolore con una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba. Udinese, parla Gotti – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, parla Cristiano Ronaldo – Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. LE SUEInfortunio: problemi al ginocchio per il bomber del Torino – Il bomber granata ha abbandonato il campo per un problema al ginocchio e, una volta accomodatosi a bordocampo, ha cercato di alleviare il dolore con una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba. Udinese, parla Gotti – ...

Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - fanpage : Iss, oltre 5.600 positivi fra operatori sanitari dal 12 al 25 ottobre - fanpage : Il Belgio è in #lockdown - corgiallorosso : LIVE Roma-Fiorentina 1-0 (12' Spinazzola) – Inizia la ripresa - PianetaMilan : Accordo trovato tra #Napoli e #Gattuso: ecco tutti i dettagli tra aumento dello stipendio, bonus e durata -