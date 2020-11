Uccide padre a martellate e tenta il suicidio | fermato uomo di 59 anni VIDEO

(Di domenica 1 novembre 2020) A Bologna, in via Emilia Ponente, è statoundi 59: avrebbe cercato di togliersi la vita dopo aver ucciso il89enne a, intorno alle ore 9. Al momento l’si trova in ospedale. Stando a quanto emerso fino ad ora, l’omicida sarebbe affetto da problemi psichiatrici. E’ quanto avvenuto … L'articoloildi 59proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Uccide il padre 89enne a martellate. Fermato a Bologna un 59enne con problemi psichici - news_bologna : Omicidio in via Emilia Ponente, uccide il padre a martellate - NewsMondo1 : Uccide il padre a martellate, dramma a Bologna - francobus100 : Bologna, uccide il padre 89enne con una martellata sulla testa: fermato il figlio 59enne - news_bologna : ++ Uccide l'anziano padre a Bologna ++ -

