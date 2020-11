«Trump sconfitto? A volte i sondaggisti sbagliano» (Di domenica 1 novembre 2020) Nel mare magnum di sondaggisti e analisti che danno Donald Trump completamente spacciato il prossimo 3 novembre, c'è (ancora) qualcuno che va controcorrente. È il caso di Helmut Norpoth: docente presso la Stony Brook University, ha elaborato un modello predittivo, secondo cui l'attuale presidente sarà quasi certamente rieletto. Nel 2016 è stato tra i pochi a prevedere la vittoria di Trump, mentre – lo scorso luglio – ha "sconvolto" il pubblico statunitense preconizzandone la riconferma. Panorama.it ha quindi deciso di intervistarlo a pochi giorni dal voto, per capire se – nonostante i sondaggi inclementi – continui a ritenere plausibile una vittoria del presidente. Professor Norpoth, lei ritiene che il presidente Trump possa farcela a vincere queste ... Leggi su panorama (Di domenica 1 novembre 2020) Nel mare magnum die analisti che danno Donaldcompletamente spacciato il prossimo 3 novembre, c'è (ancora) qualcuno che va controcorrente. È il caso di Helmut Norpoth: docente presso la Stony Brook University, ha elaborato un modello predittivo, secondo cui l'attuale presidente sarà quasi certamente rieletto. Nel 2016 è stato tra i pochi a prevedere la vittoria di, mentre – lo scorso luglio – ha "sconvolto" il pubblico statunitense preconizzandone la riconferma. Panorama.it ha quindi deciso di intervistarlo a pochi giorni dal voto, per capire se – nonostante i sondaggi inclementi – continui a ritenere plausibile una vittoria del presidente. Professor Norpoth, lei ritiene che il presidentepossa farcela a vincere queste ...

In cento milioni si sono già espressi nell’"early vote". Il presidente minimizza la pandemia, Biden accusa Donald sulla gestione del virus ...

"Martedì e mercoledì saremo chiusi, abbiamo paura dei disordini. Metteremo le protezioni alle vetrine". Non ti aspetti di sentire queste parole dal titolare di un negozio da parrucchiere che dà lavoro ...

