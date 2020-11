Trump è stato vincente perché troppi uomini ridevano di lui, ma in realtà temevano il maschio alfa dentro loro (Di domenica 1 novembre 2020) Per anni non si è potuto battere Donald Trump perché troppi uomini avevano paura del Trump in loro. Anche i non Trumpiani, i progressisti, i colti, i giovani. ridevano di lui, ma erano intimoriti da ricordi di violenze a ricreazione. Lo disprezzavano, ed erano segretamente soggiogati da quella sfrontata caricatura di bullo ricco anni Settanta (età d’oro della mascolinità tossica). È per questo – anche – che Trump è stato eletto. Nel 2016 era una specie di Golem dei maschi bianchi preoccupati, o paranoici, o consapevoli della progressiva perdita di potere. E il suo trucido carisma ha continuato a rendere insicuri i giovani maschi progressisti colti di cui sopra. Ci hanno ... Leggi su linkiesta (Di domenica 1 novembre 2020) Per anni non si è potuto battere Donaldperchéavevano paura delin. Anche i noniani, i progressisti, i colti, i giovani.di lui, ma erano intimoriti da ricordi di violenze a ricreazione. Lo disprezzavano, ed erano segretamente soggiogati da quella sfrontata caricatura di bullo ricco anni Settanta (età d’oro della mascolinità tossica). È per questo – anche – cheeletto. Nel 2016 era una specie di Golem dei maschi bianchi preoccupati, o paranoici, o consapevoli della progressiva perdita di potere. E il suo trucido carisma ha continuato a rendere insicuri i giovani maschi progressisti colti di cui sopra. Ci hanno ...

