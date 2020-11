Trump, Biden, il Covid e le elezioni: cosa sta succedendo in America secondo Oliviero Bergamini (Di domenica 1 novembre 2020) In occasione del suo intervento per Molte fedi (il 9 novembre) abbiamo fatto due chiacchiere con il neo vice-direttore di Rai News 24, per cercare di capire la complessità dell’attuale situazione negli USA Leggi su ecodibergamo (Di domenica 1 novembre 2020) In occasione del suo intervento per Molte fedi (il 9 novembre) abbiamo fatto due chiacchiere con il neo vice-direttore di Rai News 24, per cercare di capire la complessità dell’attuale situazione negli USA

francescocosta : Qual è la strada più facile per Biden verso la Casa Bianca? Perché c'è qualche crepa nel suo vantaggio? Trump può v… - quinta : Sostenitori di Trump armati cercano di mandare fuori strada un autobus della campagna di Biden. Speriamo non succe… - riotta : Quando le elezioni Usa #Election2020 passeranno, chiunque vinca Trump-Biden, varrà la pena di riflettere sul perc… - francescamir48 : RT @AlfioKrancic: Ho la vaga sensazione che il governo per varare misure più drastiche e dare il via alle direttive del Grande Reset, atten… - ZONAALEX9864 : RT @boteroitaly: Forza Presidente ???????????????? -