Trump avanti di 7 punti su Biden in Iowa

(Di domenica 1 novembre 2020) NEW YORK, 1 NOV - Donaldin vantaggio di settesu Joein. Secondo un sondaggio del The Moines Register, il presidente ha il 48% delle preferenze contro il 41% dell'ex presidente.

Potrete andare avanti con le vostre vite sapendo che il presidente non vi suggerirà di iniettarvi varechina come cura contro il covid. Ed è qui che l'ha raggiunto l'amico Obama, al fianco del quale ha ...L’ex presidente a Flint a fianco del candidato democratico: “L’egoismo di Donald è costato la vita a migliaia di americani, ma questo non è un reality” ...