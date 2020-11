TV7Benevento : Trieste: Pettarin (Fi), 'bene investimenti nel prto Hhla Amburgo'... - tabletquotidia2 : PORTI: PETTARIN (FI), TRIESTE PORTO D’EUROPA INSIEME A MONFALCONE -

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Il porto dell'Alto Adriatico orientale, formato da Trieste insieme a Monfalcone e Porto Nogaro, oggi più che mai può essere considerato non più solo la porta d'Europa, ma a ...«Il Covid ha colpito non solo sotto il profilo sanitario ma anche sotto quello economico. Pesantemente. E lo ha fatto con danni più evidenti in alcune zone d’Italia già in difficoltà. Per queste zone ...