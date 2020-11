Trend meteo dicembre | FREDDO e NEVE a bassa quota Chance concrete

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 1 novembre 2020) Che cosa succederà da qui a un mese? Bella domanda… Avessimo la sfera di cristallo potremmo rispondervi, ma visto e considerato che non siamo dei maghi dobbiamo affidarci ad elementi quali esperienza, analisi modellistica, analisi atmosferica, analisi climatica ecc ecc. Diciamo questo: tutto, ad oggi, sembra remare in direzione di un Inverno stile “anni 2000”. Sì, avete capito bene: mite, spesso anticiclonico, con pochissima. Ciò non toglie, ovviamente, che all’interno di una stagione fredda per nulla fredda – perdonate il gioco di parole – possano inserirsi comunque episodi invernali di una certa rilevanza. Prendendo in considerazione tutta una serie di elementi predittivi, riteniamo che qualora dovessero verificarsi irruzioni fredde – se non addirittura vere e proprie ondate di gelo ...