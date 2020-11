Toti: “Morti in maggioranza molto anziani, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese” (Di domenica 1 novembre 2020) Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi, durante la riunione tra i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ha portato sul tavolo la sua proposta, a quanto pare condivisa anche da altre Regioni guidate da presidenti di destra, vale a dire la Lombardia di Attilio Fontana e il Piemonte di Alberto Cirio. La proposta sarebbe quella di limitare gli spostamenti degli over 70. Secondo Toti e soci, alla guida delle regioni peraltro più “contagiate” d’Italia, il Paese non può permettersi un altro lockdown, anche se per il nuovo DPCM si parla di lockdown localizzati e le loro regioni sarebbero le prime interessate. Per questo motivo Toti vuole intervenire a modo suo, ossia limitando, non si sa come, gli spostamenti di coloro che sono le principali ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Il Presidente della Regione Liguria Giovannioggi, durante la riunione tra i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ha portato sul tavolo la sua proposta, a quanto pare condivisa anche da altre Regioni guidate da presidenti di destra, vale a dire la Lombardia di Attilio Fontana e il Piemonte di Alberto Cirio. La proposta sarebbe quella di limitare gli spostamenti degli over 70. Secondoe soci, alla guida delle regioni peraltro più “contagiate” d’Italia, il Paese non può permettersi un altro lockdown, anche se per il nuovo DPCM si parla di lockdown localizzati e le loro regioni sarebbero le prime interessate. Per questo motivovuole intervenire a modo suo, ossia limitando, non si sa come, gli spostamenti di coloro che sono le principali ...

sergimagugliani : RT @antondepierro: Vi rendete conto di cos'ha detto questo individuo?Sta classificando morti come di serie A e serie B.Anziani non servono… - ReverendoAdria1 : RT @Pippo_1: @HuffPostItalia Questo #toti? ' Non ha futuro un popolo che non rispetta i propri morti.' - gianrollandi : Lo ha scritto . Riferendosi ai morti in #Liguria . Ai #morti . 'Persone per lo più in pensione , non indispensabil… - KNunsesa : @GiovanniToti Che cazzo scrivi! Quindi chissenefrega se quelli son morti perché tanto non producono? Ma sei il.vero Toti o un clone? - toricozza : RT @SkydAnc3R: È tutto bellissimo, la chiosa finale ('...che vanno però tutelate'), 'lo staff' del secondo tweet, la risposta di uno con l'… -

